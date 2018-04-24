Beşiktaşta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar

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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.
F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.
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