Beşiktaşta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar

F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.

F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.