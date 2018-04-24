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    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar

    Beşiktaşta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.

    F.Bahçe ile oynanan ve 57. dakikada tribünden atılan maddelerle Şenol Güneş'in başının yarılması ve hastaneye kaldırılması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından ertelenen derbinin kararı yarın verilecek.

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