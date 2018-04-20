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    20 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'in başına dikiş atıldı!

    Şenol Güneşin başına dikiş atıldı!
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Siyah-beyazlı teknik direktör, taraftarlarla tartışan Tolga Zengin’i sakinleştirmek isterken kafasına gelen cisimle yere düştü. Başına tam 5 dikiş atılan Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı

    Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ile derbisinin 56. dakikasında Beşiktaş yedek kulübesindeki Tolga Zengin ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında başlayan tartışma büyüdü. Yedek kulübesinde yer alan Beşiktaş kaptanı Tolga, kendisine küfür eden tribündeki taraftarlarla tartışmaya başladı. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü , Tolga Zengin'i uyarmaya geldi ancak başına gelen yabancı madde nedeniyle bir anda yere yığıldı. Arbede de Oğuzhan da arkasındaki Güneş'e takılıp yere düştü.

    Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı!

    İÇERİ GİDERKEN SU ŞİŞESİ!
    İKİ eliyle başını tutan Şenol Güneş bir süre sonra ayağa kalktı. Önce kulübede buz tedavisi uygulanan siyah-beyazlı çalıştırıcı kafasının yarıldığı anlaşılınca soyunma odasına yöneldi. Bu sırada da Güneş'in göğsüne su şişesi isabet etti. Hoca yeniden sendeledi. Beşiktaşlı oyuncular da içeriye girdiler. Maçı durduran orta hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına gitti. Sağlık ekibi tarafından içerde kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş daha sonra sedye ile ambulansa taşınıp, kontroller için hastaneye götürüldü.

    İşte Şenol Güneşin sedyedeki görüntüleri! İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SEDYEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ!

    ŞENOL GÜNEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Şenol Güneş'in doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın yaptığı açıklamada, "Şenol GÜneş bu gece emniyet amaçlı hastanede kalacak. Hayati bir tehlike yok." ifadelerini kullandı. İşte Aydın'ın açıklamaları şu şekilde:

    Şenol Güneş'in sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı!

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