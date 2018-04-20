Şenol Güneşin başına dikiş atıldı!

Siyah-beyazlı teknik direktör, taraftarlarla tartışan Tolga Zengin’i sakinleştirmek isterken kafasına gelen cisimle yere düştü. Başına tam 5 dikiş atılan Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinin 56. dakikasında Beşiktaş yedek kulübesindeki Tolga Zengin ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında başlayan tartışma büyüdü. Yedek kulübesinde yer alan Beşiktaş kaptanı Tolga, kendisine küfür eden tribündeki taraftarlarla tartışmaya başladı. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolga Zengin'i uyarmaya geldi ancak başına gelen yabancı madde nedeniyle bir anda yere yığıldı. Arbede de Oğuzhan da arkasındaki Güneş'e takılıp yere düştü.

İÇERİ GİDERKEN SU ŞİŞESİ!

İKİ eliyle başını tutan Şenol Güneş bir süre sonra ayağa kalktı. Önce kulübede buz tedavisi uygulanan siyah-beyazlı çalıştırıcı kafasının yarıldığı anlaşılınca soyunma odasına yöneldi. Bu sırada da Güneş'in göğsüne su şişesi isabet etti. Hoca yeniden sendeledi. Beşiktaşlı oyuncular da içeriye girdiler. Maçı durduran orta hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına gitti. Sağlık ekibi tarafından içerde kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş daha sonra sedye ile ambulansa taşınıp, kontroller için hastaneye götürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şenol Güneş'in doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın yaptığı açıklamada, "Şenol GÜneş bu gece emniyet amaçlı hastanede kalacak. Hayati bir tehlike yok." ifadelerini kullandı. İşte Aydın'ın açıklamaları şu şekilde: