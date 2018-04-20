;
    20 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!

    İşte Şenol Güneşin kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Teknik Direktörü 'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...

    Kulübü, Acıbadem Hastanesi ve Adli Tıp'tan alınacak raporlar sonrası, sosyal medyada taraftarı manipüle eden ve doktor olduğunu söyleyen kişiler hakkında ceza ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Türk futboluna operasyon! Türk futboluna operasyon!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneşi aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş'i aradı
    Şenol Güneşin başına dikiş atıldı! Şenol Güneş'in başına dikiş atıldı!
    BİZE ULAŞIN