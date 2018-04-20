İşte Şenol Güneşin kafasındaki yaranın en net görüntüsü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...

Beşiktaş Kulübü, Acıbadem Hastanesi ve Adli Tıp'tan alınacak raporlar sonrası, sosyal medyada taraftarı manipüle eden ve doktor olduğunu söyleyen kişiler hakkında ceza ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.