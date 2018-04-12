Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için büyük çaba harcadığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya sürpriz bir kulübün daha talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın bonservisini alabilmek için özellikle son haftalarda büyük uğraşlar verdiği Talisca hakkında flaş bir iddia gündeme geldi..

Siyah beyazlı ekibin 21 milyon euro karşılığında Benfica'dan satın alma opsiyonuna sahip olduğu Brezilyalı yıldız için Rus kulübü CSKA Moskova'nın da devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan spor haber sitesi Tutto Mercato Web adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Rus ekibi, kendi liginde yeniden üst sıralara yükselebilmek için Kara Kartal'ın yıldızına yatırım yapmayı hedefliyor.

Haberde ayrıca Talisca'yla ilgilenen diğer kulüpler arasında Manchester United, Monaco, Juventus ve Milan'ın da olduğu ifade edildi.



