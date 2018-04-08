Gökhandan, Fenerbahçeli iddialarına yanıt

Gökhan Gönül'den, İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'in, "Gökhan Gönül, Fenerbahçeli olduğunu söyledi" açıklamasına yanıt veren milli futbolcu, Beyaz TV'ye dikkat çekecek ifadelerde bulundu. İbrahim Tatlıses'in açıklamalarını yalanlamayan deneyimli futbolcu, polemik yaratacak sözlerden uzak durmak istediğini ifade etti.

Gökhan Gönül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"30 küsür yaşındayım, polemik yaratacak konuşmaları geçtim. Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren, ben bu takımın parçasıyım. Bu takım için sahada gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimi düşünüyorum ve vermeye de devam edeceğim. Akıtılması gereken bir kan varsa onu da akıtmaya devam edeceğim. O yüzden böyle polemiklere girmek istemiyorum. Ben bu takımın parçasıyım, bu takım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Beşiktaş'ın başarısından başka bir şey düşünebilir miyim? Beşiktaş forması sırtımdayken, özellikle o maçlarda nasıl oynadığıma açıp bakarsanız göreceksiniz."