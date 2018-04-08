Beşiktaşta hedef 6da 6

Üst üste alınan 2 galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta hedef, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamak.

Göztepe karşısında alınan 5-1'lik sonucun yanı sıra, eksik oyunculara rağmen ortaya konulan futbol, siyah-beyazlılarda yüzlerin gülmesini sağladı. Üst üste alınan 2 galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta hedef, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamak.



Süper Lig'in ikinci yarısında topladığı 26 puanla en fazla puan toplayan ekip olarak dikkat çeken Beşiktaş'ta Göztepe maçı sonrası yüzler gülüyor.

Quaresma, Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'ın forma giymemesine karşın, ligin flaş ekiplerinden Göztepe önünde ortaya konulan futbol ve alınan 5-1'lik galibiyet, camiayı memnun etti. Cezalı isimlerin olmadığı karşılaşmada Necip-Medel ikilisinin ortaya koyduğu futbol ve genç golcü Larin'in oyuna girdikten sonra ilk maçında golle tanışması, siyah-beyazlılarda takımdaki havayı da üst seviyeye çekti.

Ligin kalan 6 maçında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, ilk yarıdaki performansını unutturmak istiyor. Şenol Güneş'in öğrencileri, ilk yarının son 6 haftasında oynanan karşılaşmalarda yalnızca Galatasaray ve Osmanlıspor karşısında galibiyet elde etmiş ve kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybetmişti. Önümüzdeki hafta Akhisarspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu 2 maçın ardından Galatasaray ile çok kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş, evinde Kayserispor, deplasmanda Osmanlıspor ve son olarak da iç sahada Sivasspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, kalan 6 maçta sadece 2 kez İstanbul dışına gidecek.



Quaresma dönüyor

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Josef'e yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın cezası, dün oynanan Göztepe karşılaşmasıyla bitti. Ligde oynanan Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Portekizli futbolcu, Akhisarspor mücadelesinde Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Quaresma'nın yanı sıra Atiba, Tolgay ve Oğuzhan da sarı kart cezalarını çekti ve önümüzdeki hafta sonunda forma giyebilecek.

Göztepe karşılaşması sonrasında ortaya koyulan futboldan memnun kalan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, futbolculara 1 gün izin verdi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.