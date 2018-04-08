Beşiktaştan flaş Altınordu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Altınordu Kulübünün düzenlediği 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nda Beşiktaş'ın 3 oyuncusunun fiziki durumlarının diğer oyunculara nazaran gelişmiş olduğu için oynatılmamasının istenmesi üzerine turnuvadan çekilme kararı alan siyah-beyazlı takıma yapılanların haksızlık olduğunu savundu.

Albayrak, Altınordu Kulübünün tutumunun iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza yapılanları iyi niyetli bulmuyorum ve tasvip etmiyorum. Bu yaş grubu yarışmacı bir grup değil. Yukarı taşımayı hedeflediğimiz, futboldan keyif alan yetenekli çocukları bir arada tuttuğumuz bir yaş grubu. Buralarda ayrımcılık yapılınca bu çocukları kaybedersiniz. Bu çocuklar belki sporcu olmayacak ve iş hayatına atılacak. Sporcu kültürüyle gelerek başka mesleklerde fayda sağlayacak. Bunların psikolojisini bozarsanız gelecekteki kurumlar için de iyi sonuçları olmaz. Beşiktaş altyapı kültürünün temelini 1970'li yıllarda kurumsal olarak atmış, o geleneği bugüne kadar getirmiş ve üst düzey futbolcular, Türk futboluna hizmet eden futbol adamları yetiştirmiş bir kurumdur. Biz hiç böyle bir ayrımcılık yapmadık. Hiçbir zaman hak etmediğimiz bir şeyi hile hurda içinde elde etmeye çalışmadık. Hocalarımıza her zaman kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kazanmak uğruna böyle şeylere tenezzül etmeyeceksiniz diyoruz. Çocukların hepsinin doğum belgeleri var, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisanları çıkmış. İlk kemik testini yapan altyapıyız. Bu kadar hassas olduğumuz bir yerde bunların bize yapılması incitici. Altyapıyı hedeflemiş, kendisini her seferinde öncü, Türkiye'de bu işi bizden daha iyi yapan yok diye gösteren bir kulübün tutumu bizi üzdü. Altınordu ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz."