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    06 Nisan 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 Giriş Tarihi: 06.04.2018

    , 'de yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ile tam sahada oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlıların antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği belirtildi.

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