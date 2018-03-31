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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Ernst Operasyonu

    Ernst Operasyonu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    yönetiminin, Futbol Akademisi’nin başına eski oyuncusu ’i getirmeyi planladığı ifade edildi

    Başkan Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak'ın ortak çalıştığı ve Vodafone destekli proje için Serkan Reçber ismi öne çıkarken; siyah-beyazlı yönetimin masasında ise Futbol Akademisi'nin yöneticiliği için Reçber'in bir numaralı aday olmadığı ortaya çıktı. Başkan Orman'ın, futbol akademisi için eski oyuncuları ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta şu anda K'Slautern'in başkanlığını yürüten 'ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz'la da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Nijerya Genç Milli Takımı'nı çalıştıran Amokachi, Brezilya'da alt yapılarda görev alan Ronaldo da, Orman'ın düşündüğü isimler arasında geliyor. Başkan ayrıca Beşiktaş alt yapısında çalışan Yasin Sülün ve Sociedad alt yapısında çalışan Nihat Kahveci ile de bu konuyu masaya yatırdı.

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