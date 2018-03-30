;
    30 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a hazır

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspora hazır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    , 'in 27'nci haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    G.Saray istedi Beşiktaş alıyor G.Saray istedi Beşiktaş alıyor
    Beşiktaşın Talisca stratejisi Beşiktaş'ın Talisca stratejisi
    Oğuzhan Özyakup kararını verdi Oğuzhan Özyakup kararını verdi
    BİZE ULAŞIN