Taliscaya milli takım şoku

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Anderson Talisca, Almanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi teknik direktör Tite'nin kararı doğrultusunda esame listesinden çıkarıldı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla alkış toplayan ve bu performansı sonrası Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca, Almanya maçı öncesi büyük şok yaşadı.

Genç oyuncunun teknik direktör Tite tarafından kadrodan çıkartıldığı açıklandı. Talisca böylelikle milli arada Brezilya Milli Takımı formasını giyememiş olacak.









İKİ İSİMDEN BİRİ TALISCA

Milli Takımlar hazırlık maçlarında kadroda 23 oyuncu bulundurmak zorunda olduğu için 2 isim dışarıda kaldı.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin oynatmayı düşünmediği için kadrodan çıkardığı Talisca'nın yanı sıra esame listesinde yer almayan diğer isim ise Gremio forması giyen Geromel oldu.



