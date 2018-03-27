Beşiktaş, Ibrahimovici reddetti

Beşiktaş'ın İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in transferinde kendilerine gelen "Size kaynak olabilirim" teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

İngiliz devi Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği ve hemen ardından ABD ekibi Los Angeles Galaxy'yle anlaşan Zlatan Ibrahimovic için yönetim onay vermiş olsaydı Beşiktaş'a geleceği ancak siyah beyazlıların bunu istemediği ortaya çıktı.

İddiaya göre, Beşiktaş camiasının önde gelen iş adamlarından biri yönetime Ibrahimovic'in Manchester United'dan ayrılacağı ve istenmesi halinde transfer için 10 milyonluk kaynak temin edebileceğini söyledi.

Bu meblağın yeterli olmaması halinde geri kalanın yönetim tarafından bulunabileceğini belirten iş adamının bu teklifini görüşen siyah beyazlı yönetim ise transfere sıcak bakmadı.

Ibra'nın marka değerine katkıda bulunacağını düşünen yönetim, oyuncunun takım dengelerinin bozulacağını ve yaşı nedeniyle yeterli katkıyı sağlayamayacağına inandığı için transferine yanaşmadı.

Ibrahimovic geçtiğimiz hafta Los Angeles Galaxy'ye imaj hakları hariç, iki yıllığına 3 milyon dolar karşılığında imza atmıştı.