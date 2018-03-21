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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta dev operasyon!

    Beşiktaşta dev operasyon!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    'ın , ve 'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

    'ın , ve 'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...

    Beşiktaş'ın Negredo, Vagner Love ve Lens'le yeni sezonda devam etmek istemediği iddia edildi. Yönetimin bu 3 oyuncuyu göndermek için gizli görüşmeler yaptığı öğrenildi. Özellikle Çin kulüplerinin bu futbolcularla yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında...

    TEKLİFLER MASAYA YATIRILDI

    Gelecek sezon takıma süper yabancı bir golcü katmak isteyen yönetimin Negredo ve Vagner Love için kapalı kapılar ardında gelen teklifleri masaya yatırdığı ve Lens'in de gönderileceği gelen bilgiler arasında.

    ALTERNATİFLERİNİ ARAŞTIRIYORLAR

    Bu futbolcuların yüksek maliyetlerinden de kurtulmak isteyen yönetimin başta Çin olmak üzere gelen teklifleri incelediği ortaya çıktı. Bu oyuncuların alternatiflerinin de şimdiden konuşulduğu iddia edildi.

    VIDA VE MITROVİC DE LİSTEDE

    Beşiktaş Yönetimi'nin Lens, Negredo ve Vagner Love dışında ile kiralık olarak verilen Matej 'i de satmayı planladığı belirlendi. Bu oyunculara cazip bir teklif gelirse yollar hemen ayrılacak.

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