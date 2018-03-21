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    21 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

    Beşiktaşta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ile sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarında bulunan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo

    Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden futbolcular katılmadı.

    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


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