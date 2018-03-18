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    19 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş: Futbol adına bütün yanlışları yaptık

    Güneş: Futbol adına bütün yanlışları yaptık
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Teknik Direktörü , 1-0 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından konuştu. Güneş, bu maçta hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, “Böyle önemli bir maçta yenilmek bize yakışmadı” dedi.

    'e deplasmanda 1-0 mağlup olan 'ta Teknik Direktör karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kendileri için önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Güneş, "Final niteliğindeki bu maçta kötü başlayıp kötü bitirdik. Ofans ve defansta iyi işler yapmadık. Savunmada kalıp rakibe uzak, hücumda da top kayıplarıyla kalitemizin uzağındaydık. İkinci yarı daha önde oynamaya başladık. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen başarılı olmadık. Çok kötü bir maç oynadık. Rakibin de tedirgin olduğu maçta büyük bir avantaj kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar belki kendi futbollarının altında kaldılar ama bu maçı kazandılar. Biz çok olumsuzduk. Seçimlerimizde hata vardı. Böylesine bir maçta kolay bir yenilgi bize yakışmadı. Başka türlü kaybedebilirdik ama böyle bir sonuç almamalıydık" dedi.

    TAKIM OLARAK MAĞLUP OLDUK

    Tek tek oyuncu özelinde konuşamayacağını söyleyen Şenol Güneş, "Bütün oyuncuların eksik olduğu yerde bir oyuncu özelinde konuşamayız. Takım olarak kaybettik. Sorumluluk bizde olduğu için oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil. En kötü halimizle bile berabere kalacağımız bir maçta mağlup olduk. İkinci yarıda elimize gelen maçı kaybettik ve avantajı rakiplere verdik. Bugün konuşacak çok bir şeyimiz yok, futbol adına iyi bir şey yapamadık. Şampiyonluk için doğru olmayan bir maçtı" dedi.

    Şampiyonlukla ilgili konuşmaktan kaçınan Güneş, "Ben dengelere bakmıyorum. Sonuçlar ne olursa olsun her maçı iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. İyi oynamadık ve kaybettik. Bugün kazansaydık çok iyi bir ivme kazanacaktık. Bugünkü maçın hiçbir mazereti olamaz. Şut atamadık, orta yapamadık. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Şampiyonluk şansıyla ilgili benim bir yorumum olmaz, ben sadece maçlara bakarım. Futbol oynanmadan sonuç alınmıyor" diye konuştu.

    NEGREDO'NUN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

    Trabzonspor maçının örnek verilmesiyle konuşan Güneş, "Trabzonspor maçının bu maçla hiç alakası yok. Bu maçta çok hata yaptık. Sahamızda kaldığımız halde rakibe topu verip pozisyon veriyorsak, bizim ne işimiz var üst sıralarda. Büyük takım ve büyük futbolcuysanız, bu kadar kolay pozisyon veriyorsanız, az çalışıyorsunuz demektir. Bu takımın oyuncuları yetenekli, karakterli, istekli oyuncular. Ama bugün kötü oynadılar" dedi.

    Negredo'yla ilgili de konuşan Güneş, "Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı ve tedavisine başlandı. Hastaneye kaldırıldı kendisi" dedi.

    Çok hata yaptıklarını da söyleyen Güneş, "O kadar çok hata yaptık ki Bu zamana kadar bu hataları yapmayan bir takım olduğumuz için iyi takım olduğumuzu düşünüyorduk. Şut yok, orta yok. Rakip bir uzun top atıyor, biz sahada yokuz" diyerek sözlerini tamamladı.

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    Cevdet Sezgin Cevdet Sezgin

    Şenol Hoca, siz takım zora düştüğünde ne zaman doğru tercihlerde bulundunuz ki? Bu mağlubiyetin faturası elbette sizindir. Bunu unutmayın

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 18.03.2018 22:06
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