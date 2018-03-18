Alvaro Negredoda kırık tespit edildi

Alvaro Negredo'da kırık tespit edildi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Alvaro Negredo'nun elmacık kemiği kırıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.
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lanet olsun boyle oyuna lens bi halt yapmiyo her futbolcu kendince dolaniyo ben bir bjk olarak boyle besiktasi istemiyom keski bizden atilsaydida bari bizimkiler bi bahane uydururlarcevapla 18.03.2018 22:21
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