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    19 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Alvaro Negredo'da kırık tespit edildi

    Alvaro Negredoda kırık tespit edildi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'ın yıldız futbolcusu Alvaro 'nun elmacık kemiği kırıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Alvaro 'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI

    Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen lı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

    Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.

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    fatih fatih

    lanet olsun boyle oyuna lens bi halt yapmiyo her futbolcu kendince dolaniyo ben bir bjk olarak boyle besiktasi istemiyom keski bizden atilsaydida bari bizimkiler bi bahane uydururlar

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    hayır0
    cevapla 18.03.2018 22:21
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