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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Kartal Tekir'i arıyor!

    Kartal Tekiri arıyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Bayern Münih’in bile sosyal medyada kullandığı kedinin yarattığı rüzgardan faydalanmak isteyen yönetimi, tekir temalı bir tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor

    Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Reklam kampanyaları ile dikkat çeken yeni yıldızını buldu; Tekir... Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu.

    Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.

    Bayern'in sosyal medya hesabı ikinci maçın sonucunu kedili fotoğraf ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı tercih etti.

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