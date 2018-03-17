Kartal Tekiri arıyor!

Bayern Münih’in bile sosyal medyada kullandığı kedinin yarattığı rüzgardan faydalanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, tekir temalı bir tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Reklam kampanyaları ile dikkat çeken Beşiktaşyeni yıldızını buldu; Tekir... Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu.



Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.



Bayern'in sosyal medya hesabı ikinci maçın sonucunu kedili fotoğraf ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı tercih etti.