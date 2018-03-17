18 Mart 2018, Pazar
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‘Güneş’ bir baba figürü
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş için “Benim için bir baba figürüydü. Aramızda farklı bir bağ var” yorumunu yaptı.
Milli yıldız, "Şenol Güneş daha atak futbol seviyor, Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar" ifadelerini kullandı.
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