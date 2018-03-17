;
    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    ‘Güneş’ bir baba figürü

    ‘Güneş’ bir baba figürü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Devre arasında Everton’a transfer olan , teknik direktör için “Benim için bir baba figürüydü. Aramızda farklı bir bağ var” yorumunu yaptı.

    Milli yıldız, " daha atak futbol seviyor, ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    İşte zirvede puan durumu İşte zirvede puan durumu
    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
    Beşiktaş sahasında yıkıldı Beşiktaş sahasında yıkıldı
    BİZE ULAŞIN