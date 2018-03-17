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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    , 'in 26'ncı haftasında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

    Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , yarın akşam saat 19.00'da ile karşılaşacak.


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