A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 4. maçında sahasında İzlanda ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu 4. maçında 29 Kasım Pazar günü evinde İzlanda ile oynayacak.



FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Basketbol Takımı 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşılaşacak. Elemelerde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grupta ilk sırada yer alıyor. Dünya Kupası elemelerinde yaptığı 9 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden İzlanda ise J Grubu'nda 5. sırada bulunuyor.



İZLANDA İLE 9. RANDEVU



A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile bugüne kadar 8. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki söz konusu 8 maçın 6'sını ay-yıldızlılar kazanırken, 2 kez de İzlanda parkeden galip ayrıldı. İki ülke arasında son olarak İzlanda'da oynanan mücadeleyi milliler 110-73'lük skorla kazandı.

Ergin Ataman'ın belirlediği A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan basketbolcular şöyle:



Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (A. Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Galatasaray), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Rüzgar Öpçün (Fenerbahçe altyapı)