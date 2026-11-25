Boston Celtics, NBA Kupası'nda Washington Wizards'ı mağlup etti!
NBA Kupası'nda Boston Celtics deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 mağlup ederek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Celtics'te Jayson Tatum, 41 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ile galibiyette öne çıkan oyuncu oldu.
Wizards'ta Anthony Davis'in 33 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Celtics, NBA Kupası maçlarında namağlup yoluna devam ederken Wizards, matematiksel olarak elendi.