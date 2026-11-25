Anadolu Efes, EuroLeague'in 14. haftasında konuk olduğu Kosner Baskonia'ya 86-81 mağlup oldu. Jordan Loyd'un 16 sayıyla en skorer isim olduğu lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 14. haftasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'ya konuk oldu. Buesa Arena'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar, rakibine 86-81 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 21-19 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 46-41 önde gitti. Üçüncü periyotta etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi Kosner Baskonia, bu bölümü 70-57 üstün tamamladı.

Son çeyrekte yeniden oyuna ortak olmaya çalışan Anadolu Efes, farkı kapatmak için mücadele etse de karşılaşmadan 86-81 mağlup ayrıldı.

JORDAN LOYD MAÇIN EN SKORERİ OLDU

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes'te Jordan Loyd, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Collin Malcolm 13 sayı kaydederken Dario Saric, 11 sayı ve 9 ribaundla double-double'ın kıyısından döndü.

Velimir Perasovic'in çalıştırdığı Kosner Baskonia'da Chris Duarte 14 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Zacharie Perrin 11 sayı ve 12 ribaundla double-double yaparken Kobi Simmons 12 sayı üretti. Stefan Joksimovic ise 12 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi.

ANADOLU EFES 8. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 14 maç sonunda 6 galibiyet ve 8 mağlubiyete ulaştı. Kosner Baskonia ise sezonun ikinci galibiyetini elde ederken 12 mağlubiyetle yoluna devam etti.

SIRADAKİ RAKİP VALENCIA BASKET

Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Valencia Basket'i sahasında konuk edecek. Kosner Baskonia ise Maccabi Playtika Tel Aviv'i ağırlayacak.