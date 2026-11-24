Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 14. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk ediyor. Partizan yenilgisinin ardından galibiyet arayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı skoru haberimizde.

Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 14. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka saat 20.00'de başladı. Bu sezon EuroLeague'de oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor. Ligde 7 kez sahadan galip ayrılan, 6 kez mağlup olan Fransız takımı ise averajla 12. sırada bulunuyor. Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de son olarak Partizan'a 91-87 mağlup oldu.



Bu kritik mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.



CANLI | 2. PERİYOT



BEŞİKTAŞ FUZUL 33-45 PARIS BASKET



Skoru güncellemek için tıklayın.



1. Periyot sonucu: 18-21