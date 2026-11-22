NBA'de Victor Wembanyama, New Orleans Pelicans karşısında 50 sayı ve 18 ribauntla tarihi bir performansa imza attı. San Antonio Spurs mücadeleyi 114-91 kazanırken, Tyler Herro'nun 50 sayısı Milwaukee Bucks'ın Philadelphia 76ers karşısındaki 132-129'luk mağlubiyetini önleyemedi.

NBA'de San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın 50 sayıyla yıldızlaştığı maçta New Orleans Pelicans'ı 114-91 yendi.

Frost Bank Center'da Pelicans'ı ağırlayan Spurs'te Victor Wembanyama, 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokluk performansla takımını galibiyete taşıdı.

Wembanyama, 1973-74 sezonundan beri bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

Sezonun 14. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Spurs'te Stephon Castle ise 19 sayı, 6 asistle oynadı.

Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

76ERS, HERRO'NUN 50 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI

Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 132-129 mağlup etti.

Üst üste 5, bu sezon 14. maçını kazanan Doğu Konferansı lideri 76ers'ta Joel Embiid, 26 sayı, 17 ribaunt ve 9 asistle "triple-double"a yakın performans sergiledi. LeBron James 21 ve Anfernee Simons 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bucks'ta ise Tyler Herro'nun 50 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.