Alperen' Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptığı karşılaşmada Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 133-124 mağlup oldu.
NBA Kupası grup aşamasının 3. haftasında Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'a 133-124 yenildi.
Karşılaşmada milli yıldızımız Alperen Şengün, 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle oynayarak yıldızlaştı fakat bu performans galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonucun ardından Houston Rockets, NBA Kupası'nda 3. maçının ardından 2. mağlubiyetini almış oldu.