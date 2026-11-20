Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2026 yılında WNBA'de 'Yılın Çaylağı' seçilen 23 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Olivia Miles'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2026/27 sezonu hedefleri doğrultusunda iddialı yürüyüşünü sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu Amerikalı yıldız oyun kurucu Olivia Miles ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı oyuncu ile anlaşmaya vardı. 3x3 basketbol ligi Unrivaled macerasının ardından Mart 2027'de takımımıza katılacak ve sezonun son bölümünde bizimle olacak Olivia Miles'a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı bu yeni serüvende başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.