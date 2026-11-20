Beşiktaş Fuzul deplasmanda Partizan' mağlup oldu!
EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Fuzul, deplasmanda Partizan'a mağlup oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a uzatmalarda 91-87 mağlup oldu.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikaları 9-2'lik üstünlükle geçtikten sonra ilk çeyreği de Walker'ın son saniye üçlüğü ile 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrek de çekişmeli geçerken taraflar devreye 41-41 eşitlikle girdi.
Partizan, üçüncü çeyreği 63-59 önde geçerken maçın normal süresi ise 77-77 eşitlikle uzatmaya gitti.
Uzatmalarda daha iyi bir performans sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan da 91-87 galip ayrıldı.
Beşiktaş Fuzul, bu sonuçla ligde oynadığı 13 maçta 7. mağlubiyetini aldı.
Partizan ise ligde 7. galibiyetini elde etti.
Çeyrek Sonuçları
1. Periyot: Partizan 20-22 Beşiktaş
2. Periyot: Partizan 41-41 Beşiktaş
3. Periyot: Partizan 68-59 Beşiktaş
4. Periyot: Partizan 77-77 Beşiktaş