Anadolu Efes evinde ASVEL'i farklı geçti!
EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, evinde ASVEL'i farklı mağlup etti. İşte detaylar...
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti.
ASVEL'i 5 maç sonra yenen lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 6. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 9. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ve Loyd'un 9 sayılık katkısıyla öne çıktığı ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Mills'in kazandırdığı sayılarla etkili olan LDLC ASVEL karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından yüksek yüzdeyle oynayan ve farkı 18'e kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 54-41 üstün girdi.
İki takımın da hücumda etkili olduğu üçüncü çeyrekte farkı açarak üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlılar, bu periyodu 85-66 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte topu iyi paylaşarak doğru pozisyonlar bulan ve farkı açan Anadolu Efes, mücadeleden 107-81 galip ayrıldı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Mario Majkic (Slovenya)
Anadolu Efes: Payne 15, Loyd 20, Malcolm 4, Saric 12, Jones 10, Strazel 20, Ercan Osmani 8, Papagiannis 2, Yusta 14, Dozier 2, Erkan Yılmaz
LDLC ASVEL: Waters 5, Washington 6, Gach 7, Crowder 9, Dossou-Yovo 5, Fodzo Dada 16, Mills 15, Massa, Jackson, Lighty 2, Sestina 16, Bassoumba
1. Periyot: 25-17
Devre: 54-41
3. Periyot: 85-66