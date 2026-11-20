Anadolu Efes-ASVEL maçı nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes, EuroLeague'de çift maç haftasını Fransa ekibi ASVEL karşısında tamamlıyor. Avrupa'daki sıralamasını yükseltmek isteyen lacivert-beyazlıların mücadelesi takip ediliyor. Peki, Anadolu Efes-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede? İşte detaylar...