Anadolu Efes-ASVEL maçı nasıl izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?
Anadolu Efes, EuroLeague'de çift maç haftasını Fransa ekibi ASVEL karşısında tamamlıyor. Avrupa'daki sıralamasını yükseltmek isteyen lacivert-beyazlıların mücadelesi takip ediliyor. Peki, Anadolu Efes-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede? İşte detaylar...
EuroLeague'de 13. haftanın önemli mücadelelerinden birinde Anadolu Efes ile LDLC ASVEL karşı karşıya geliyor. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, İstanbul'da oynanacak karşılaşmada galibiyet hasretine son vererek üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor. Fransa temsilcisi ASVEL ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Anadolu Efes-ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...
ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile LDLC ASVEL arasındaki EuroLeague karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Normal sezonun 13. hafta mücadelesi, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Anadolu Efes-ASVEL maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı S Sport televizyon kanalından ve S Sport Plus dijital yayın platformundan izleyebilecek.
ANADOLU EFES VE ASVEL SON HAFTAYI NASIL GEÇİRDİ?
Anadolu Efes, EuroLeague'in 12. haftasında Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi 80-75 kaybeden lacivert-beyazlılar, 12 maç sonunda 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 14. sırada kaldı.
LDLC ASVEL ise İstanbul'daki ilk maçında Fenerbahçe Tarfin'e 115-81 yenildi. Fransız temsilcisi, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.
⚡ EuroLeague 13. Hafta mücadelesinde yarın evimizde LDLC ASVEL'i ağırlayacağız. #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/wlR5vNWJcU— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 19, 2026