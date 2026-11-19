Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de İtalya deplasmanında parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 13. hafta mücadelesinde Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. LDLC ASVEL karşısında aldığı 115-81'lik galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan da zaferle dönmek istiyor. Nicolo Melli, Braxton Key ve Onuralp Bitim ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesi son gelişmeler...

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, 13. hafta mücadelesinde Olimpia Milano ile karşılaşacak. İtalya'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında galibiyet hedefliyor. Çift maç haftasına LDLC ASVEL galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, deplasmanda da kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Ancak sarı-lacivertliler, üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. İşte Olimpia Milano-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde merak edilenler...

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 13. haftasında oynanacak Olimpia Milano-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 19 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Unipol Forum'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

🏀 Maç günü! 🏆 EuroLeague 13. hafta 🆚 Olimpia Milano 🕘 22.30 📍 Unipol Forum 📺 S Sport 📱 #YellowLegacy https://t.co/0R8rlOVa2t — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) November 19, 2026

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU! ÜÇ İSİM YOK

Olimpia Milano deplasmanı öncesinde Fenerbahçe Tarfin'de sakatlıkları bulunan Nicolo Melli, Braxton Key ve Onuralp Bitim'in forma giyemeyeceği açıklandı. Teknik heyet, bu oyuncuların yokluğunda diğer isimlerden katkı alarak deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE ASVEL'İ 34 SAYI FARKLA MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında LDLC ASVEL'i ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 115-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelede Shane Larkin 25 sayıyla öne çıkarken Johnny Juzang 15, Talen Horton-Tucker ise 11 sayı kaydetti. Johnny Juzang, 11 ribaundla double-double performansı sergiledi.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG PERFORMANSI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de mücadele eden Fenerbahçe Tarfin, sekiz maçta aldığı altı galibiyetle puan cetvelinin üçüncü basamağında yer alıyor. Son olarak Anadolu Efes'i 77-75 mağlup eden sarı-lacivertliler, Olimpia Milano karşılaşması öncesinde moral kazandı.

OLIMPIA MILANO-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP ET