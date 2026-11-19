NBA'de Houston Rockets ile Indiana Pacers'ın karşılaştığı maçta milli basketbolcu Alperen Şengün talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yüzüne aldığı darbe sonrası kenara gelen Alperen mücadeleye devam edemedi. Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

Deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 yenen Houston Rockets, son altı karşılaşmasındaki beşinci galibiyetini elde etti. Aynı maçta sakatlanan Alperen Şengün ise ikinci çeyrekteki ribaund mücadelesinde yüzüne aldığı darbe sonrası acı içinde yerde kaldı; yüzünü havluyla gizleyerek soyunma odasına gitti ve maça dönemedi.

"SOL KORNEASINDA ÇİZİK VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Başantrenör Ime Udoka, Alperen'in sağ gözünde şişlik ve sol korneasında çizik olduğunu duyurdu: "Sağ gözünde şişlik var. Aslında iki gözüne de darbe aldı. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol korneasında da sanırım bir çizik var. Bu yüzden bunun süre açısından ne anlama geldiğinden emin değiliz. Ama umarım iyidir. Açıkçası bu gece tekrar oyuna dönemedi.