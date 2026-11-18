Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, 4. hafta mücadelesinde Polonya ekibi Legia Varşova'yı İstanbul'da ağırlayacak. Avrupa arenasında galibiyet hedefleyen Galatasaray'ın mücadelesi 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray-Legia Varşova maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair ayrıntılar...

Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova maçını takip etmek için tıklayınız...

Avrupa basketbolunda heyecan sürerken Galatasaray MCT Technic, sahasında Legia Varşova ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, Polonya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Son maçında Biotekno Körfez Basket'e tek sayı farkla mağlup olan Galatasaray, taraftarının önünde kazanarak bu sonucu telafi etmek istiyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova maçı hangi gün, saat kaçta? Mücadele hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi merak edilenler...

GALATASARAY MCT TECHNIC-LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova karşılaşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede ilk hava atışı saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-LEGIA VARŞOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY SON MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında deplasmanda Biotekno Körfez Basket ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Galatasaray parkeden 82-81 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Aleksej Nikolic, 21 sayıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncusu oldu.

Polonya temsilcisi Legia Varşova da son maçında Wilki Szczecin'e 85-78 yenildi. İki takım, bu karşılaşmayla birlikte kötü sonuçların ardından yeniden galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.

GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray MCT Technic-Legia Varşova karşılaşmasını TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

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