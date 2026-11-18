Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 12. haftasında evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 83-79'luk skorla galip ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

EuroLeague'in 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında Real Madrid'i 83-79 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 5. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Beşiktaş Fuzul, Gabriel ve Wilbekin'ın kazandırdığı sayılarla 7. dakikada 14 farklı üstünlük yakaladı: 16-2. Çabuk toparlanan Real Madrid, hücumda üretkenliğini kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında üst üste bulduğu basketlerle farkı 3'e kadar indirdi. Beşiktaş, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında dış atışlardan üst üste 3 isabet sağlayan siyah-beyazlılar, 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde de skor üretmeye devam eden ve bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Beşiktaş Fuzul, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan son 4 dakikada dış atışlardan kritik basketler bularak üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, son bölüme 64-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Real Madrid, Smith'in dış atışıyla 37. dakikanın başlarında farkı 4'e düşürdü: 71-67. Eflatun-beyazlılara Jeffries'in kritik basketleriyle yanıt veren Beşiktaş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.