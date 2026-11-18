Beşiktaş Fuzul - Real Madrid CANLI İZLE (Beşiktaş Fuzul - Real Madrid maçı canlı)

Beşiktaş Fuzul Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan kritik mücadelede İspanyol temsilcisini mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. İki takım arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri