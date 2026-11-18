Beşiktaş Fuzul - Real Madrid CANLI İZLE (Beşiktaş Fuzul - Real Madrid maçı canlı)
Beşiktaş Fuzul Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan kritik mücadelede İspanyol temsilcisini mağlup ederek taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. İki takım arasında oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'de 12. hafta mücadelesinde İspanyol basketbolunun köklü kulüplerinden Real Madrid'i ağırlıyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. İki takım arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI:
Beşiktaş Fuzul 37-27 Real Madrid (2. çeyrek oynanıyor)
BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague'in 12. haftasındaki Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanıyor.
BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele saat 20.00'de başladı.
BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA_
Beşiktaş Fuzul-Real Madrid karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.
KARTAL'IN HEDEFİ GALİBİYET
Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC ASVEL ile karşılaşmıştı. Fransız ekibi karşısında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, parkeden 95-91'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid karşısında da kazanmayı hedefleyen Beşiktaş Fuzul, taraftarının desteğini arkasına alarak önemli bir sonuca imza atmak istiyor.
BEŞİKTAŞ FUZUL-REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Beşiktaş Fuzul ile Real Madrid arasındaki mücadele Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.