A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Ergin Ataman'ın belirlediği kadroda 20 oyuncu yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Elemelerde ilk turu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci turdaki ilk 2 maçını da kazanıp Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etmişti.

Milliler, ikinci turdaki üçüncü müsabakada 26 Kasım Perşembe günü İtalya'ya konuk olacak. Başkent Roma'daki Palazzo dello Sport'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Türkiye, diğer mücadelede ise 29 Kasım Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 19.00'da İzlanda'yı ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Rüzgar Öpçün (Fenerbahçe Altyapı), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yavuz Gültekin (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Ömer Faruk Yurtseven (Rio Grande Valley Vipers)