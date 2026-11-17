A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası yolunda Polonya deplasmanında parkeye çıkıyor. İlk iki maçını kazanarak dikkat çeken Potanın Perileri, üçüncü galibiyetini almak istiyor. 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde basketbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

Polonya - Türkiye maçı canlı izle

Potanın Perileri maçı canlı izle! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile karşı karşıya geliyor. I Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, ilk iki maçını kazanarak elemelerde başarılı bir başlangıç yaptı. Karadağ'ı 79-62, İsrail'i ise 76-67 mağlup eden milliler, Polonya deplasmanında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Gorzow Arena'da oynanacak mücadele 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Polonya - Türkiye kadın basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

POTANIN PERİLERİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Polonya ile oynayacağı mücadele 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya - Türkiye kadın basketbol karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Polonya - Türkiye karşılaşması TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi ücretsiz televizyon yayını üzerinden izleyebilecek.

POTANIN PERİLERİ'NİN HEDEFİ ÜÇTE ÜÇ

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, elemelerin ikinci turunda oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Milliler, ilk maçında Karadağ'ı 79-62 mağlup etti. İkinci karşılaşmada İsrail ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 76-67 yenerek ikinci galibiyetini aldı. İki maçta iki galibiyet elde eden Potanın Perileri, Polonya karşısında da kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

GRUPTA DİĞER MAÇ KARADAĞ İLE İSRAİL ARASINDA

Türkiye'nin mücadele ettiği I Grubu'nda aynı gün Karadağ ile İsrail de karşılaşacak. Gruptaki mücadelelerin ardından Avrupa Şampiyonası'na katılacak takımlar belli olacak. Toplam 24 ekibin yer aldığı elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

POLONYA - TÜRKİYE KADIN BASKETBOL TAKIMI MAÇI CANLI İZLEME EKRANI!