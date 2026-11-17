Fenerbahçe Tarfin sahasında LDLC Asvel'i rahat geçti! İşte maçın özeti
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 115-81 kazandı ve bu sezonki 8. galibiyetini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Tarfin, evinde Fransa'nın LDLC Asvel takımını ağırladı.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 115-81 kazandı. Bu sonucun ardından temsilcimiz organizasyondaki 8. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'deki son üç müsabakasından da mağlup ayrılan Fransız ekibi LDLC Asvel ise toplamda 8. yenilgisini yaşadı.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Fenerbahçe Tarfin 32-12 Asvel (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Tarfin 54-39 Asvel (İkinci çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Tarfin 89-61 Asvel (Üçüncü çeyrek sonucu)