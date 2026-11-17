Fenerbahçe Tarfin sahasında LDLC Asvel'i rahat geçti! İşte maçın özeti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 12. haftasında sahasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 115-81 kazandı ve bu sezonki 8. galibiyetini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri