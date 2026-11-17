EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde Dubai Basketbol'a konuk oluyor. Son maçında Virtus Bologna'yı farklı mağlup eden Anadolu Efes, Dubai karşısında da galibiyet hedefliyor. İki takım arasındaki müsabakanın canlı skor takibine ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanırken temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Dubai Basketbol ile kozlarını paylaşıyor. Son olarak Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup eden Anadolu Efes, bu sezonki 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI:

Dubai Basketbol 42-40 Anadolu Efes (İlk yarı sonucu)

ANADOLU EFES'İN MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 12. haftasındaki Dubai Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

DUBAI BASKETBOL- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in, Dubai Basketbol ile oynadığı karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES SON MAÇINDA KAZANDI

EuroLeague'de 11 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçlarda 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Virtus Bologna ile karşılaştı. Rakibini 103-91 mağlup eden temsilcimiz, aldığı galibiyetle moral kazandı.

DUBAI SON MAÇINDA FARKLI KAYBETTİ

Anadolu Efes'in rakibi Dubai Basketbol ise EuroLeague'deki son karşılaşmasında Olympiakos'a konuk oldu. Yunan temsilcisi karşısında 101-72 mağlup olan Dubai, 11 haftalık periyotta 7 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Ev sahibi ekip, 9. sırada bulunuyor.