Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak dev derbi 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele öncesinde canlı izleme seçenekleri, maçın yayın bilgileri, canlı skor ekranı ve iki takımın son durumu merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşmasının tüm detayları.

Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk basketbolunun iki güçlü ekibi kozlarını paylaşacak. Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, üst sıralardaki yarışta avantaj elde etmek için parkeye çıkacak. 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler ise Fenerbahçe Anadolu Efes maçı canlı izle, hangi kanalda ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte dev derbinin yayın bilgileri, canlı takip ekranı ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

FENERBAHÇE TARFİN-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES CANLI TAKİP EKRANI

FENERBAHÇE TARFİN LİGDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son karşılaşmasında Bursaspor Basketbol'u 78-59 mağlup ederek moral kazandı. Bu mücadelede Onuralp Bitim 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Fenerbahçe, Anadolu Efes karşısında da kazanarak ligdeki galibiyet sayısını artırmayı ve üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ANADOLU EFES DERBİ ÖNCESİ MORALLİ

Anadolu Efes, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde EuroLeague'de önemli bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlı ekip, Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup ederek derbi öncesinde moral buldu. Bu karşılaşmada Jordan Loyd 22, Collin Malcolm 20 ve Bruno Fernando 15 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde ise geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İstanbul derbisinde kazanmayı hedefleyen lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

FENERBAHÇE VE ANADOLU EFES LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada iki takım da 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe Tarfin, puan cetvelinde üçüncü sırada bulunurken Anadolu Efes dördüncü basamakta yer alıyor. Bu nedenle 8. hafta mücadelesi, iki takımın lig sıralamasındaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kazanan ekip, üst sıralardaki yarışta önemli bir avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE-ANADOLU EFES MAÇINI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?

Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes arasındaki mücadelede Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.