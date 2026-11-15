Beşiktaş-Bursaspor maçı canlı izle aramaları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki kritik mücadele öncesinde hız kazandı. Siyah-beyazlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede iki takım da parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Bursaspor maçı nasıl izlenir, saat kaçta başlayacak ve canlı skor nereden takip edilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beşiktaş-Bursaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş ile Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 15 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş-Bursaspor maçı canlı izle, hangi kanalda ve saat kaçta soruları karşılaşma öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Son haftada istediği sonucu alamayan iki takım da bu karşılaşmada galibiyete ulaşarak moral kazanmak istiyor. İşte Beşiktaş-Bursaspor maçının yayın bilgileri, canlı skor ekranı ve maç öncesindeki gelişmeler...

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Bursaspor Basketbol arasında oynanacak mücadele, 15 Kasım Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bursaspor mücadelesinin yayın rehberinde beIN SPORTS HABER şifresiz seçenek olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KARŞIYAKA MAĞLUBİYETİ SONRASI HEDEF GALİBİYET

Beşiktaş, Bursaspor karşılaşmasına ligde aldığı son yenilginin ardından çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 7. hafta mücadelesinde Karşıyaka'ya deplasmanda 84-83 mağlup oldu.

Bir sayı farkla kaybedilen karşılaşmanın ardından Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçında hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak maçın başından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirmeyi hedefliyor.

BURSASPOR BASKETBOL BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Bursaspor Basketbol, İstanbul deplasmanında Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki son maçında Fenerbahçe Tarfin'e 78-59 mağlup oldu. Bursa temsilcisi, Beşiktaş karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyarak deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Beşiktaş-Bursaspor maçını takip etmek için tıklayınız...