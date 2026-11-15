Beşiktaş evinde Bursaspor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor'u 76-71 mağlup etti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Bursaspor Basketbol'u konuk etti.

Siya-beyazlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 76-71 kazandı ve ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise 7. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş müsabakanın ilk çeyreğini 24-15 önde geçti. Siyah beyazlılar ilk yarıyı da 45-27 önde tamamladı. Final periyoduna 55-50 önde giden Kartal, karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.