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Alperen Şengün'den Utah Jazz potasına 43 sayı!

NBA Kupası'nın 2. hafta karşılaşmasında Houston Rockets, Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 43 sayıyla yıldızlaşarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

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Alperen Şengün'den Utah Jazz potasına 43 sayı!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets'in Utah Jazz'ı 125-118 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiledi.

Yıldız basketbolcu karşılaşmayı 43 sayı, 12 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Houston Rockets, bu sezon NBA Kupası'nda ilk gslibiyetini almış oldu.

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