TOFAŞ evinde Trabzonspor'u mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti.
TOFAŞ: Jones 16, McNeace 10, Rubstavicius 10, Sadık Kabaca 9, Thurman 8, Brown 7, Efe Postel 6, Reynolds 4, Leon Apaydın 3, Carter 2
TRABZONSPOR: Boston 23, Yeboah 8, Yiğit Arslan 8, Keene 6, Terry 5, Manek 5, Tolga Geçim 2, Ege Arar 2, Rıdvan Öncel 2, Hamm
1'İNCİ PERİYOT: 16-22
DEVRE: 36-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-51