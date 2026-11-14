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TOFAŞ evinde Trabzonspor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u mağlup etti.

Giriş Tarihi:
TOFAŞ evinde Trabzonspor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti.

TOFAŞ: Jones 16, McNeace 10, Rubstavicius 10, Sadık Kabaca 9, Thurman 8, Brown 7, Efe Postel 6, Reynolds 4, Leon Apaydın 3, Carter 2

TRABZONSPOR: Boston 23, Yeboah 8, Yiğit Arslan 8, Keene 6, Terry 5, Manek 5, Tolga Geçim 2, Ege Arar 2, Rıdvan Öncel 2, Hamm

1'İNCİ PERİYOT: 16-22

DEVRE: 36-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-51

#Yiğit Arslan #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi
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