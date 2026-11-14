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Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! Bruno Fernando...

Anadolu Efes, Virtus Bologna mücadelesinde sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

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Anadolu Efes'ten sakatlık açıklaması! Bruno Fernando...

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

#Anadolu Efes
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