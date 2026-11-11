Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Paris Basketbol'a mağlup oldu! İşte maçın özeti

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler uzatmaya giden maçtan 111-109 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)