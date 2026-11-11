Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Paris Basketbol'a mağlup oldu! İşte maçın özeti
EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler uzatmaya giden maçtan 111-109 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 4. yenilgisini yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başladı. Organizasyonda yer alan temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Paris Basketbol'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler uzatmaya giden mücadeleden 111-109'luk skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya, EuroLeague'deki 4. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe, EuroLeague'in 12. haftasında ise 17 Kasım Salı günü sahasında LDLC ASVEL takımını ağırlayacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT Paris Basketbol 23-14 Fenerbahçe Tarfin
2. PERİYOT Paris Basketbol 50-43 Fenerbahçe Tarfin
3. PERİYOT Paris Basketbol 72-72 Fenerbahçe Tarfin
4. PERİYOT Paris Basketbol 92-92 Fenerbahçe Tarfin