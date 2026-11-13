ASVEL - Beşiktaş maçı EuroLeague'de ilgiyle bekleniyor. Fransa'da sahaya çıkacak siyah-beyazlıların mücadelesi öncesinde gözler yayın programına çevrildi. ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında LDLC ASVEL Villeurbanne deplasmanında galibiyet arayacak. Avrupa basketbolunda önemli bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlılar, Fransa temsilcisi karşısında parkede üstünlük kurmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise ASVEL - Beşiktaş maçının yayın detaylarına odaklandı. Peki, ASVEL - Beşiktaş maçı bugün saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN ASVEL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

LDLC ASVEL Villeurbanne ile Beşiktaş, 13 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. EuroLeague'in normal sezonundaki 11. hafta mücadelesinde ev sahibi ekip ASVEL olacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Fransa'daki karşılaşmanın ilk hava atışı Türkiye saatiyle 22.30'da yapılacak. Mücadeleye Lyon yakınlarındaki Décines-Charpieu'da bulunan LDLC Arena ev sahipliği yapacak.

ASVEL - BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ASVEL - Beşiktaş basketbol maçı S Sport 2 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus üzerinden dijital ortamda takip edilebilecek. Yayına erişim için ilgili platformların abonelik seçenekleri kullanılabilecek.

EUROLEAGUE'DE ASVEL VE BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

EuroLeague'de 10 hafta sonunda iki takım da dörder galibiyet ve altışar mağlubiyet elde etti. Beşiktaş 13. basamakta yer alırken ASVEL 15. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, son EuroLeague karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'a 67-83 mağlup oldu. ASVEL ise Bayern Münih karşısında sahasından 95-99 yenik ayrıldı. Bu sonuçların ardından iki takım da 11. haftaya galibiyet hedefiyle giriyor.

Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında İtalya'da Virtus Bologna'ya konuk olmuş ve mücadeleyi 103-101 kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmada deplasmanda önemli bir galibiyet elde ederek Avrupa'daki dört galibiyetinden birini hanesine yazdırmıştı.

ASVEL, 30 Ekim'deki EuroLeague mücadelesinde Baskonia'yı 94-79 mağlup etmişti. Fransız temsilcisi, Beşiktaş karşılaşmasının ardından 17 Kasım Salı günü Fenerbahçe'ye konuk olacak ve organizasyondaki bir sonraki maçını Türkiye'de oynayacak.