Anadolu Efes ile Virtus Bologna, EuroLeague'de kritik bir galibiyet için karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ekran başında takip etmek isteyenler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın platformunu araştırıyor. Peki, Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Basketbol Avrupa Ligi'nde heyecan Anadolu Efes - Virtus Bologna mücadelesiyle devam ediyor. EuroLeague'in 11. haftasında İstanbul'da karşılaşacak iki ekip, puan durumunda üst sıralara yaklaşmak için parkeye çıkacak. Anadolu Efes'in sahasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler yayın programına odaklandı. Peki, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Mücadele ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

EuroLeague'de Anadolu Efes ile Virtus Bologna arasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadele, Türkiye'deki yayın hakları kapsamında her iki platformdan takip edilebilecek.

S Sport televizyon yayınıyla basketbolseverlere ulaşırken S Sport Plus, karşılaşmayı dijital ortamda izlemek isteyenler için erişim sağlayacak. Canlı yayını takip etmek için ilgili platformun abonelik koşulları geçerli olacak.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. İstanbul'da düzenlenecek EuroLeague 11. hafta karşılaşması Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Ev sahibi Anadolu Efes, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Virtus Bologna ise İstanbul deplasmanında kötü gidişatına son vermek için mücadele edecek.

ANADOLU EFES - VIRTUS BOLOGNA MAÇINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, karşılaşma öncesinde rakibin atletik yapısına ve yüksek tempolu hücumlarına dikkat çekti. İspanyol çalıştırıcı, savunmada agresifliğin korunması ve oyun temposunun kontrol edilmesinin önemini vurguladı.

Virtus Bologna Başantrenörü Alex Mumbrú ise Anadolu Efes'in pota altında Dario Saric, dış şutlarda da Jordan Loyd gibi etkili isimlere sahip olduğunu ifade etti. İtalyan ekibinde Tommaso Baldasso, Davide Casarin ve Daniel Hackett'in karşılaşmada oynayamayacağı kulüp tarafından açıklandı.

Anadolu Efes - Virtus Bologna karşılaşmasında Tomislav Hordov, Arturas Sukys ve Hugues Thepenier hakem olarak görev yapacak. Üç isim, Virtus Bologna'nın 12 Kasım'da yayımladığı maç öncesi bilgilendirmede açıklandı. Karşılaşmada EuroLeague'in normal sezon müsabaka kuralları uygulanacak.