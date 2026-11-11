A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı
FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'nda Karadağ'ı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımımızın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı. Başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki Potanın Perileri'nin kadrosunda yer alan isimler belli oldu.
FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Karadağ karşılaşması öncesi 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki önemli mücadelede Karadağ'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımımızda teknik ekip, maçta görev alacak 12 oyuncuyu belirledi.
İŞTE KADROMUZ
- Beren Burke
- Ceren Akpınar
- Derin Erdoğan
- Elif Bayram
- Esra Ural
- Gökşen Fitik
- Meltem Yıldızhan
- Olcay Çakır Turgut
- Sevgi Uzun
- Sinem Ataş
- Şerife Alperi Onar
- Tilbe Şenyürek Arslan