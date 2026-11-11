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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'nda Karadağ'ı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımımızın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı. Başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki Potanın Perileri'nin kadrosunda yer alan isimler belli oldu.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı

FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Karadağ karşılaşması öncesi 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki önemli mücadelede Karadağ'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımımızda teknik ekip, maçta görev alacak 12 oyuncuyu belirledi.

İŞTE KADROMUZ

  • Beren Burke
  • Ceren Akpınar
  • Derin Erdoğan
  • Elif Bayram
  • Esra Ural
  • Gökşen Fitik
  • Meltem Yıldızhan
  • Olcay Çakır Turgut
  • Sevgi Uzun
  • Sinem Ataş
  • Şerife Alperi Onar
  • Tilbe Şenyürek Arslan
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