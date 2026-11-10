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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Sabah'a mağlup oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 mağlup oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda Sabah'a mağlup oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Azerbaycan'ın Sabah ekibine 91-72 yenildi.

Başkent Bakü'de bulunan Milli Cimnastik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 sona ererken, ev sahibi ekip soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü periyodu 60-52 üstün bitiren Sabah, mücadeleden 91-72 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu sezon A Grubu'ndaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Azerbaycan ekibi ise gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

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