Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Baskonia'yı konuk ediyor!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü evinde Kosner Baskonia ile kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.