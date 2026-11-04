Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Baskonia'yı konuk ediyor!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü evinde Kosner Baskonia ile kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Baskonia'yı konuk ediyor!

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

#Fenerbahçe Tarfin #Fenerbahçe #İspanya #Euroleague #Baskonia #Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Anadolu Efes Paris Basketbol'u ağırlayacak
Sonraki Haber
Anadolu Efes Paris Basketbol'u ağırlayacak